新北市冬茶比賽頒獎典禮及新北好茶展售會今在坪林茶業博物館旁廣場舉行。（王揚傑攝）

新北市冬茶比賽頒獎典禮及新北好茶展售會今（10）日在坪林茶業博物館旁廣場舉行，新北市祕書長林祐賢到場頒贈賀匾恭賀特等獎興鴻茶莊茶農兼製茶師陳文慶，展售會結合好茶市集、茶花展、茶凍雕花DIY、筊杯大賽、坪林解謎趣、坪林微旅行、茶鄉時代體驗等多項主題，有多種特色茶品、茶食及茶餐點，好吃、好玩又好康，邀請民眾一同體驗新北好茶的魅力。

林祐賢表示，坪林區是百萬冠軍包種茶的發源地，栽培面積487.68公頃，約佔新北市65％，所生產的包種茶品質特佳，茶湯澄清透亮，蜜綠顯黃，優雅清新。新北市透過辦理評鑑與製茶技術競賽，提升茶農製茶技術，也不斷提升好茶價值，展現獨特茶鄉風味，邀請大家攜家帶眷出門來坪林遊玩、品好茶、逛市集、拿好禮。

獲特等獎的陳文慶謙虛說，能夠獲獎很幸運，因為今年的氣候比較異常，旱季嚴重，等到冬茶要長嫩芽的時候又遇到下雨，他修剪茶葉的時間剛好都避開下雨天， 所以採收的茶葉不會太老也不會太嫩， 這樣在製造的過程當中香氣才會突顯出來。

坪林區長周慶珍表示，文山包種茶為坪林區的重要產業，也有愈來愈多返鄉青農，除了專注承襲百年製茶工藝，也發揮年輕人的熱情及創意，研發茶慶酒等新產品，相信在茶鄉新思維共同激盪下，可以創造出不同的火花，讓坪林茶產業可以有更多元的面向及風貌。