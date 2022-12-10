對於大陸海關總署宣布台灣水產品暫停入關一事，前立委郭正亮認為，這跟缺乏協商有關，因為農漁民真的不知道該怎辦。

大陸海關總署於2021年4月發布《進口食品境外生產企業註冊管理規定》，自2022年1月1日起實施，並於今年12月8日宣布台灣水產品暫停入關。大陸國台辦表示，部分台灣輸大陸食品企業註冊信息不完整，不符合大陸要求，有關主管部門暫未對這些企業給予註冊，是正常的食品安全監管措施。

前立委郭正亮在《新聞大白話》表示，行政補件為何一直無法經由協商以落實？可能不想讓個別商家自己申請，要求統一送件。統一送件可否透過同業公會等？不太清楚。

郭正亮認為，顯然是從去年4月大陸公布規定後，一直到現在，兩岸基本上都沒有協商。

郭正亮直言，「我不認為這與台積電有關」，這扯太遠，「我認為就是要實施新制」，也不是只有針對台灣，所有只要進口食品的地區國家，都要遵守規定。要看其他國家有無類似問題，目前看起來是台灣最嚴重。

郭正亮推測，這跟缺乏協商有關，因為農漁民真的不知道該怎辦，「我的了解是如此」。