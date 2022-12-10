榮登美國《時代》雜誌(TIME)「2022年度最佳發明」榜單、史上最環保手機Fairphone 4登台，搭載高通Snapdragon 750G八核心處理器，預計12月12日在台上市，遠傳網路門市即日起至12月11開放線上預約登記，搭配指定資費0元起。

荷蘭B型企業領導品牌Fairphone一直備受各界環保人士推崇，更是史上唯一榮獲環保標章鼻祖「德國藍天使」的智慧型手機，本次祭出的Fairphone 4搭配遠傳心5G方案，指定資費0元起；申辦5G月付999元資費綁約48個月，更可享有2990元的優惠價格。

遠傳電信個人家庭事業群資深副總趙憶南表示，遠傳一直致力提供消費者多元的手機與資費方案，滿足不同族群需求。Fairphone是全球環保智慧手機的領頭企業，已獲得無數國際獎項肯定，和遠傳長期深耕的永續理念相符，希望在創造營收成長的同時，發揮企業影響力，為ESG注入動能，讓關注環保永續、公平貿易與勞工議題的消費者，擁有與理念相符的最佳選擇，一起創造共融、共好的社會。

Fairphone 4全機採用零組件模組化的循環設計，並提供2年保固、5年維修零件供應與軟體更新，讓每一支手機的生命週期可長達至少5年。全機支援9大零組件更換，使用一般螺絲即可輕鬆拆裝，獲知名電子產品拆解網站ifixit認證世界唯一滿分的「完美可修復性智慧型手機」。

Fairphone 4搭載強大的高通Snapdragon 750G八核心處理器、支援最快速的5G網路、配備4800萬雙後置鏡頭與2500萬前置鏡頭等高規相機、提供指紋辨識與雙Sim卡，共推出太空灰與湖水綠兩色，即日起開放線上預約登記、12月12日遠傳全台實體與網路門市獨家開賣。