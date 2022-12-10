近年來許多大學生會趁暑假、畢業後赴國外打工渡假，但為了讓中高齡者開拓更多眼界，芥菜種會近年推動「熟齡打工度假」，至今已有40餘名「叔叔」、「阿姨」們完成，直呼有趣，更是排滿滿排到一年後，未來也希望與更多據點合作，開發更多機會。

據統計，截至去年為止，我國平均勞動力參與率為59.02％，較日本、新加坡、韓國、美國等多國來的低，其中45歲至64歲的中高齡者勞參率為64.65％、65歲以上更僅有9.18％。

芥菜種會除了開設技藝班提供中高齡者訓練外，也提供「熟齡打工度假」等工作機會，讓長者透過不同的工作型態、開拓眼界，基督教芥菜種會北區服務中心主任周佳儀表示，目前與芥菜種會萬里及花蓮據點合作，中高齡者每天工作4小時、下午後可以自行遊玩，推出後大受好評，排程已排到一年後。

參與熟齡打工度假的陳女士已近60歲，年輕時從事內勤行政工作，後來因家庭因素，慢慢減少工作時間，恰巧看到相關訊息，因此報名，參與的過程中讓他發現不一樣的角度。

周佳儀說，希望透過提供不一樣的工作機會、彈性工作等，讓更多中高齡者願意加入工作的行列。

芥菜種會執行長李肇家表示，芥菜種會致力打造全齡培力平台，透過全民培力與分享，讓熟齡者生活自主有目標、青年人對生活更熱情有希望，一起為社會困境解套。