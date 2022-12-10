嘉義市長候選人李俊俋今天參加公辦政見會。（廖素慧攝）

民進黨嘉義市長候選人李俊俋今天在公辦政見會，批黃敏惠市長自誇不舉債、普發消費金2000元，但市府卻編自償性債務5億1900萬，是有舉債的；黃敏惠表示，自償性公共債務不納入公共債務計算，全國適用，5.4億元消費金是來自2020年決算的累計賸餘，並沒有舉債。

李俊俋指出，黃市長說她沒有舉債，很厲害，但嘉義市從2018年以後，涂醒哲市長任內就完全沒有舉公債，他要請教黃市長，有沒有舉「自償性債務」，市政府有沒有編所謂的自償性債務？

李俊俋說，市政府從去年2月到今年10月，總共編了5億1900萬自償性債務，所以是有舉債，不是沒有舉債。

李俊俋提出老人假牙補助、生育津貼及75歲以上老人健檢補助，嗆「黃敏惠市長不做，李俊俋來做」。

黃敏惠表示，有關社會福利支出中央的規定，不是在於歲入是否大於歲出，而是該社會福利支出項目，是否新增超過標準，這就是中央的規定。

黃敏惠還說，自償性公共債務，是指未來營運所得或經指定特定財源作為償債財源的債務，依公共債務法規定，不納入公共債務計算，全國一體適用。

黃敏惠也指出，2018年底嘉義市政府自償性債務餘額是28.48億元，今年11月是5.197億元，自償性債務的用途包括市區鐵路高架化工程 5.01億元（全部已撥款11.835億元）及建國二村市地重劃工程0.187億元，且舉借及償還計畫案，都提報公共債務管理委員會審議通過，報財政部備查。

黃敏惠強調，2000元振興消費現金是追加預算編列5.4億元，財源指明2020年決算的累計賸餘，這個在追加預算案送市議會審查時就寫得清清楚楚。