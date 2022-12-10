交通部觀光局參山國家風景區管理處日前邀請印尼、馬來西亞、汶萊等旅行業者組團至鹿港桂花巷藝術村體驗書法扇子DIY。（參山處提供／潘虹恩台中傳真）

為了開拓國外觀光客新市場，交通部觀光局參山國家風景區管理處日前在台中草悟道酒店舉辦「穆斯林旅遊環境輔導成果發表會」，頒發給新增的20家旅遊業者穆斯林友善場域與清真產品認證，同時邀請汶萊、馬來西亞、印尼等16位穆斯林旅遊業者實地到認證場域「踩線」，進行交流改善。

參山處長曹忠猷表示，根據萬事達卡2022年最新「新月評等—全球穆斯林旅遊指數（GMTI）」，台灣蟬聯非伊斯蘭合作組織旅遊目的地的第2名，代表台灣深受穆斯林民眾喜愛，中台灣觀光圈應把握機會強化整備伊斯蘭友善的旅遊環境及產品符合穆斯林規範，帶動更多穆斯林國家遊客來訪並安心旅遊。

曹忠猷說，繼過去輔導25家業者後，參山處今年再輔導觀光工廠、飯店、溫泉旅館、餐廳、民宿業者等20家觀光產業取得穆斯林友善場域及20項特色產品成為清真伴手禮，其中童綜合醫院為推廣國際醫療觀光，也加入輔導行列，讓穆斯林踩線團實際體驗留下深刻體驗。

全球穆斯林人口超過16億，擁有龐大旅遊商機。參山處指出，根據萬事達卡公布資料顯示，穆斯林旅遊預估2023年可望恢復至1.4億人次，其中，女性穆斯林旅行是增長最快的人群之一，約占全球穆斯林入境人數45％。台灣在非伊斯蘭教組織中最佳旅遊目的地排名第2名，顯示台灣已經準備以更友善穆斯林的環境接待全球穆斯林旅客。

參山處表示，今年取得穆斯林旅遊認證業者包括：「阿聰師芋頭文化館」、「采棉居寢飾文化館」、「台灣味噌文化釀造館」、「台灣伊莎貝爾食品」、「福爾摩沙草悟道酒店」、「台中日光溫泉會館」、「亞太鹿港渡假村」、「鹿遊人文民宿」、「天后民宿」、「流星花園事業」、「麵本家食品」、「紙箱王創意園區」、「童綜合醫療醫院」、「華新Mask創意館」、「台灣玻璃館」、「寶熊娛樂碼頭」、「緞帶王觀光工廠」、「丸文調理食品有限公司」、「桂花巷藝術村」、「五餅二魚商行」、「半畝塘餐飲公司」。