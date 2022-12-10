台灣鋼鐵集團(簡稱台鋼集團）旗下螺絲廠久陽(5011)公告11月自結合併營收4.59億元，年增22.67%、月增28.00%；前11月合併營收為43.89億元，年成長28.69%，前11月合併營收已大幅超越去年營收表現。

久陽表示，螺絲本業出貨受景氣降溫及歐美新年假期將至影響而出貨延遲，11月營收雖未能再創高，但仍寫下今年次高記錄，並創歷史單月次高紀錄，前11月合併累計營收已超越去年全年度的37.61億元，今年營收可望寫下10年來歷史新高。

董事長孫正強表示，螺絲本業因客戶端持續消化庫存而延遲下單，但業務單位已調整接單與出貨策略來因應，以紓緩景氣不振帶來的不利影響。為積極開拓客源，業務單位11月參加義大利米蘭扣件展，並拜訪義大利客戶，爭取訂單，為明年業績鋪路。子公司台鋼運輸受海運費持續走低及長假即將來臨影響，營收略見衰退，明年將積極組建自營車隊，降低成本；子公司榮福之營收持平。