中華民國都市計劃學會今（10）日於國立政治大學舉行年會，邀請美國物理學會葉恭平院士專題演講「回應2050台灣淨零排碳的城市能源」，且特頒贈代表該學會最高榮譽的「計劃獎章」給前交通部長郭瑤琪女士，以表彰她對都市計畫專業的卓越貢獻。另亦頒發都市計劃學術類獎狀給政治大學地政系賴宗裕教授、專業類獎狀給龍邑工程顧問公司黃敏修總經理，以及學生論文獎得獎人秦寂梅、鍾凱如、顏郁慈、邱佑傑、莊惠棋、林家靖。

中華民國都市計劃學會理事長同時為國立成功大學特聘教授陳彥仲表示，前交通部長郭瑤琪女士於1990至1994年擔任台北市政府工務局科長兼資訊小組組長時，推動建置台北市地理資訊系統(GIS)，將航測地形圖數位化，為後續都市計畫研發查詢、瀏覽、套疊等多元化功能之重要基礎，為國內首將都市計畫圖說數位化之都市；她曾承辦都市計畫重大法令解釋案，為政府節省了公帑260餘億元，對市政規劃與建設有重要貢獻。難能可貴的是郭前部長於1995年至1999年擔任國宅處處長期間處理海砂屋、輻射屋、傾斜屋等問題住宅，並改革出租國宅管理制度，首先創建以地上權國宅解決社會弱勢族群之住宅問題，是目前政府實施只租不售之社會住宅政策的先鋒。

陳理事長強調，郭前部長於担任行政院政務委員時，曾於2002年兼任九二一重建推動委員會執行長，排除萬難全力加速完成重建區的住宅、交通、公有建築之重建，以及社區總體營造、產業振興與自然生態工法等災後相關復甦重建工作；並於兼任公共工程委員會主任委員期間協調解決雪山隧道工程爭議，使得延宕多時的工程得以持續順利進行，更於其後續接任交通部長時，能完成雪山隧道工程及通車，打通北部與宜蘭花東地區交通要道，對於台灣花東地區的發展具有重大貢獻。因此都市計劃學會經由理監事及會員連署推薦、專業審查、審查小組審議及理監事會聯席會表決通過決議為都市計劃學會計劃獎章得獎人，以表彰她於服務公職期間對於都市計畫與國家重大建設的傑出成就。

郭女士於得獎感言時，除了感謝大會頒給她這份最高榮譽外，特別以GIS的建置及數位化為例，說明科技的進步對於都市規劃有重大影響，尤以近年來疫情的嚴峻考驗，配合防疫措施也必然會強化都市韌性而改變土地使用的型態。她也以過去所推動的地上權國宅成為目前社會住宅的濫觴為例，鼓勵大家能勇於將專業應用在政策的制訂上，以造福社會。

中華民國都市計劃學會為我國都市計畫相關學術與實務領域有高度影響力的學術研究團體。目前會員遍及大學、各級政府、民間顧問公司，經常舉辦學術研討會，定期發行的「都市與計劃」刊物，多年來榮獲科技部評定為TSSCI第一等級優良學術期刊。該學會特設置最高榮譽之「計劃獎章」頒贈給對都市計畫專業及學術研究有卓越貢獻或傑出成就之會員至多一位（可從缺），為每年舉行年會時最盛大的活動。