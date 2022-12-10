黃珊珊今舉行感恩見面會。（楊亞璇攝）

柯文哲最感謝黃珊珊這件事 嚴肅講「這段話」惹全場笑翻

台北市前副市長黃珊珊競選北市長失利，10日舉行感恩見面會，台北市長柯文哲出席致詞，感謝黃珊珊把台北市超過20年沒解決的法律案件清理掉，好人做事不是為了自己是為了別人，「希望台灣因為有我們可以變得更好」，也希望台北市有黃珊珊可以變得更好。

柯文哲表示，謝謝大家來參加黃珊珊的感恩會，3個月前黃珊珊參選的記者會也是在這舉行，不過今天的人比那天還多，而且今天是自由參加，選舉沒有什麼組織，真的就是純粹這種自動自發的，所以要謝謝大家，並透露2016年黃珊珊參選立委落選，有傳簡訊給他。

一旁的黃珊珊補充，她傳一個簡訊給柯文哲說自己要退休，柯回說黃珊珊還很年輕，先去放個假，「好人做事是為了別人不是為了自己」，後面還寫一句「如果我可以休息我會去花蓮台東看海」，那天害她跑去漁人碼頭看海，打消退休念頭。

柯文哲表示，好人做事不是為了自己是為了別人，常常做一件事情，不是為了自己要幹什麼，是希望透過努力讓社會變得更好，黃珊珊就是按照這個信念一路走來。

柯文哲說，黃珊珊在當副市長非常認真，在疫情最嚴重的時候，要強迫黃珊珊休假都不肯，白天在市政府上班、視察各地，晚上去仁愛醫院掛點滴打抗生素，然後為了要配合她的時程，抗生素還使用長效型的，打完1次要等很久才可以再打第2次，很拚命地去做，也不是說為了什麼。

柯文哲表示，他作為市長，要謝謝黃珊珊，幾乎把台北市一大堆20年沒有解決的法律案件清理掉調，從基隆路地下道，那種25年沒有解決的法律案件到兆豐、大巨蛋、北纜、小巨蛋，他都覺得很奇怪，以前的是政府怎麼都不清理，有的告了20幾年，因為公務員常常就蓋個章，然後公文就丟回去。如果要走法律程序，從一審、二審、三審再更一審，不曉得搞到什麼時候。

柯文哲說，他的人生哲學是不債留子孫，這代可以解決的問題就要把它解決，所以就幾乎把50年前沒有解決的社子島一路清過來，因為黃珊珊是律師，很多問題都牽涉到重大法律問題，這就是黃相對他的優點，因為自己是外科醫生，看到每個都想當腫瘤切掉，這不值得鼓勵，只有黃珊珊可以去跟人家協調、磨合，他都覺得受不了。

柯表示，黃珊珊幾乎把台北市50年來沉積起來的案件幾乎都解決掉，剩下其實像大彎北段、大巨蛋，不要為了政黨利益犧牲國家利益，這是一個文化，但是很顯然台灣社會沒有普遍。當然很多人民是相信這個概念，但也不是每一個人，他們就是按照信念繼續做。

柯文哲強調，他每次都說要相信一句話，「希望台灣因為有我們可以變得更好」，也希望台北市有黃珊珊可以變得更好。據他所知，黃珊珊第一步應該是去美國看她兒子，然後回來就會繼續上班，法律事務所也會擴大營業，還是會繼續關心台灣、繼續為社會公益事業努力，所以就給她祝福和加油，繼續努力下去。黃則補充說，「我們會繼續支持柯文哲」。