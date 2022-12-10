一名外送員日前收到一名女性顧客的外送備註說明，對方要他送到「大門右側第三個窗戶」，還說如果要拍照確認，請在女顧客「開窗之前」就拍照，不然拍到房間內部就涉嫌性騷擾，女顧客強調若不能遵守就不要接單，認為自己態度如此強硬是因為要事先說清楚，不然到時發生糾紛很難看。

該名外送員在臉書「外送員的奇聞怪事」發文，他日前收到一名顧人的備註訊息，對方稱將餐點送到「大門右側第三個窗戶」，對方還要他自己找人，並強調他如果要拍送達的照片，請在「開窗戶之前」，客人說如果開窗戶後他拍到房間內部，就涉嫌性騷擾，說若不認同就請不要接單，「接了就不要噁心我」。

外送員收到一名女顧客的備註，對方要他送到「大門右側第三個窗戶」，還說如果要拍照確認，請在女顧客「開窗之前」就拍，不然拍到房間就涉性騷擾。（翻攝自臉書「外送員的奇聞怪事」）

該名顧客在備註說明，如果外送員的老婆、女兒在同樣情境下被拍攝到房間，還會好言好語地規勸嗎？強調「如果變自己的女性親友被噁心，就不要噁心別人的女性親友」，認為不是自己太囉嗦或語氣兇悍，而是該事先說清楚，以免到時發生糾紛，外送員反而怪她擺臉色、擺架子。

其他網友留言「這篇打的非常好，所以值得我們全部分享出去給所有外送員看，一律拒接」、「毛很多欸，當自己大美女就是了」、「出來外面拿不會喔」、「只能轉單讓他繼續飛，這種單拜託下一位司機也繼續轉掉，不然只會養成壞習慣，讓外送員更難做」、「祝福她沒人接單」。