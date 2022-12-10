10日企排18年前往高雄鳳山體育館進行第9周賽程，首戰由男子組連莊迎戰去年霸主屏東台電，台電本場多點開花，許紋誠、黃正良與詹旻翰的攻勢讓連莊吃足苦頭，防守上則有蔡沛彰與林宜暉有效牽制布萊恩的攻勢，連莊試圖扭轉戰局，但最終無力回天，終場台電以25比18、26比24、21比25、25比19力克連莊，拿下4連勝與本季第7勝(1敗)，也超越連莊獨居男子組第2。

本場比賽由連莊劉鴻敏首開紀錄，台電則不遑多讓，許紋誠與黃正良的攻擊讓觀眾看的大呼過癮，兩隊一路糾纏至中半段，屏東台電靠著詹旻翰的單人攔網取得兩分領先，連莊喊出暫停調整。暫停回來，台電乘勝追擊，多次變化進攻節奏，讓連莊毫無招架之力，也將差距拉開至5分，台電靠著這股氣勢拿下首局。

次局台電延續氣勢，多樣的攻擊模式讓連莊掌握不定，在前半段取得3分領先；此時連莊布萊恩扮演救世主，多次攻擊得手幫助連莊緊咬比數，更在局末將差距縮小至1分，迫使台電喊出暫停，連莊把握台電嗆司機會，靠著劉鴻杰在三號位的攻擊得手扳平比數，兩隊鏖戰至 Deuce，最後台電黃正良在二號位的攻擊得手拿下局末點，屏東台電再下一城。

第三局連莊試圖反撲，簡名均與劉鴻敏的攻勢幫助球隊取得領先，但台電蔡沛彰與黃正良接連攻勢追平戰局，雙方進入拉鋸戰。進入中半段，連莊的攻擊出界將領先拱手讓人，連莊再次喊出暫停。暫停過後，連莊劉鴻杰一人扛起球隊重任，攻擊防守皆有貢獻，不僅幫助球隊追平戰局更，拉出一波4比0的小高潮，連莊總算扳回一局。

第四局台電展現銅牆鐵壁般的防守，開局多次讓連莊找不到攻擊重心，很快取得領先優勢，但連莊立刻回穩，簡名均的連續攻擊得手將比分拉近，但黃正良與詹旻翰聯手，再次擴大領先優勢，加上台電有效抵擋布萊恩的攻擊火力，差距頓時被拉開至7分，連莊再次喊出暫停。雖一度將差距縮小至3分，但台電蔡沛彰扮演「門神」，關鍵攔網化解連莊氣勢，最終台電拿下本場勝利。