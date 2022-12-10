前新竹市長林智堅與桃園市長鄭文燦等人皆因涉論文抄襲，其台大文憑遭撤銷，而這些綠營政要的指導教授都是國安局長陳明通，教育部已課責指導教授與系所責任，配合監察院展開調查，並已發文給台大。教育部回應，待校方釐清責任報部後，依規定衡處。

陳明通在台大國發所任教期間，指導的多位綠營政要門生紛紛傳出論文抄襲醜聞，重創台大與國發所聲譽，但迄今兩方皆未正面回應如何處置陳明通。外界希望校方與所方能正面回應社會質疑，釐清陳明通所引起的爭議，已挽回各界對龍頭大學的信心。

對於台大國發所政治人物學歷接連因論文抄襲案遭撤銷，教育部日前重申八項品保機制，其中一項要求課責指導教授和系所責任。即認為一旦學位論文有專業領域不符或違反學術倫理時，指導教授應負相應責任，所屬系所也有責任檢討改進品保機制。

對於今(10)日傳出教育部配合監察院，已發函給台大，課責指導教授與系所責任。

教育部證實並說明，該案配合監察院調查，並依八項論文品保機制，早先即已函請台大，將查處情形及指導教授課責情形函報部。教育部將俟學校釐清責任報部後，依規定衡處。

對此台大依舊沒有具體說明，僅回覆「本校沒有回應」。