針對副總統賴清德證實已向總統報告，決定參與民主進步黨此次的黨主席補選，下周將擇期前往登記。總統府表示，蔡英文總統表達祝福之意，並向副總統表達，她既然已經不兼任黨主席，對於黨務她不會主導，但只要對民進黨好的事，她會協助。不過就有港媒指出，賴清德接下來不只要面對蔡英文、英系在黨內掣肘，還要面對2024對手，這些人想必不會放過這次機會，賴清德有可能會受到內外夾擊。

根據港媒《中評社》的報導指出，在賴清德宣布參選民進黨主席之後，內部新潮流及正國會表面力挺，其他派系則因整體局勢與敗選之下，不得不力挺賴清德參選黨主席。而英系態度則是比較曖昧，對於賴清德兼任黨主席，蔡英文跛腳的問題，其實會有派系角力問題，蔡英文應該會隔岸觀火，等著看戲。

該份報導更指出，若以後賴清德接任黨主席，對於2024的初選規則及立委提名的過程中，沒有辦法說服各派系或是達到平衡，那可能會影響賴清德出戰2024的氣勢，同時對外還有國民黨及民眾黨，而這兩位對手也不會放過賴清德，對於賴的政策攻防，現在就會開始。因此賴清德在參選黨主席後，不但要應付接下來競選過程是否有競爭者挑戰，還要面對2024潛在對手步步進逼。