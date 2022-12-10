女同志CONY以幾乎全裸的造型出現，試圖打破身為女性不能嶄露身體的禁忌。（程炳璋攝）

彩虹同志遊行台南場10日在忠義路舉行，現場聚集數千人支持同志議題的民眾。（程炳璋攝）

男同志不吝展現身材，只穿一件丁字褲登場。（程炳璋攝）

台南市彩虹遊行10日在忠義路封街登場，5000名同志支持者上街遊行，活動因新冠肺炎疫情暫停1年復辦，今年同志大解放，男同志只穿丁子褲嶄露身材，女同志貼胸貼上陣，凸顯身體自主權，呼籲性別平權在法律與制度修改完成後，在教育與文化上仍需長期耕耘。

台南彩虹遊行會場延續前年封街形式，遊行隊伍下午3時在美術館2館旁集結出發，約有5000人參與表達支持。遊行隊伍經忠義路、中正路、西門路、成功路、公園路，途經許多打卡熱點，同志支持者各種裝扮創意十足，民眾稱讚比萬聖節角色扮演更精彩。

現場許多同志不吝嶄露身材，有男同志只穿短褲露出全身結實肌肉，也有女性化的打扮。女同志則情侶穿同套衣服相偕出席，來自高雄市30歲女同志CONY只貼胸貼，穿著肉色內褲大方出場，試圖打破女性不能嶄露身體的禁忌。

彩虹遊行總召阿茶表示，台灣同婚通過已滿3年，同志家庭收養，和跨性別族群的困境，都是有待解決的難題。跨性別戀者遭受歧視與不公的對待，間接顯示社會對不同性別與性向間仍缺乏尊重，身體自主觀念尚待落實。性別平權在法律與制度修改過後，在教育及文化層面仍需長期耕耘。

這次遊行還有大腳小腳親子共學團家長趙乃儀出面力挺，表達不是只有反同家長，還有支持同志的家長。台南新芽秘書長蘇淋齊提到營造性別友善環境，仍有賴在地公民持續站出來發聲。台灣民眾黨台南黨部主任江明宗出席表達民眾黨支持性別平權，仍需相關配套。