12月10日是聯合國國際人權日，聯合國NGO世界公民總會、法稅改革聯盟等28個民間團體，在台大會議廳舉辦「2022 聯合國人權日論壇」，探討台灣人權現況及法稅改革，有意見認為太極門稅案充滿爭議，呼籲給予平反。

太極門掌門人洪道子表示，人權的普世價值與人類永續發展，關鍵在於每一個人的良心覺醒，實踐良心，才有人權，落實人權保障，人類才有真自由、真平等、真民主、真憲政與真博愛。

淡江大學外交系教授張家麟指出，1996年政府的「宗教掃黑」，讓太極門遭池魚之殃。法務、稅法機關用行政強制拍賣太極門的土地，侵奪財產自由，剝削向師父束脩禮、信仰、集會、練功的自由。這是因為霸權與巨靈皆具「私利」的特性；它們為了維護既得利益，一再犧牲百姓的基本人權。

真理大學法律系所教授吳景欽表示，2020年9月19日黃姓志工媽媽，遭警察濫權逮捕與偵訊，只是在路邊舉牌的黃女，被警員以現行犯違法強行逮捕，竹北分局長謝博賢還開記者會稱其誹謗、恐嚇執法者，這就是對人權的侵害。

聯合國NGO世界公民總會觀察員吳至中指出，太極門案，侯寬仁的起訴書，從初審到三審都未被採信，最高法院還給被告清白，國家付出冤獄賠償給被告。然而，國稅局依據純屬虛構的侯寬仁起訴書，開出天文數字的離譜稅單；還有時任國稅局長張盛和放任下屬張淑梅用立可白塗改公文，變造公文書，藉以強行拍賣、違法徵收，圖利國庫、圖利自己及他人獲取獎金。

參與論壇學者、專家基於對台灣人權之關注，咸認台灣法稅環境需要改革，期盼政府落實「人權立國」，從平反受國際人權團體所關注之太極門稅務錯、假案開始。