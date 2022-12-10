彰化縣政府結合全國麗園大飯店，席開百桌宴，舉辦圍爐運動會，現場有各式各樣遊戲，體驗一邊吃、一邊玩。（吳敏菁攝）

彰化縣政府結合全國麗園大飯店，席開百桌宴，舉辦圍爐運動會，現場有各式各樣遊戲，體驗一邊吃、一邊玩。（吳敏菁攝）

彰化縣政府結合全國麗園大飯店，席開百桌宴請弱勢家庭，飯店並推薦特色年菜。（吳敏菁攝）

疫情逐漸解封，各家餐廳圍爐年菜開賣熱絡，彰化縣政府10日結合飯店、企業席開百桌宴請弱勢家庭圍爐，3年疫情衝擊下，首度見到獨老長輩、孩童等歡聚一堂的溫馨，縣長王惠美表示，今年受贈指定捐助弱勢民生已超過1900萬元，將調度給325處社區照顧據點。

近年來疫情，人與人互動減少，這場提前圍爐，現場擺設琳瑯滿目的闖關遊戲攤販、公益遊戲機台，還有主廚御製年菜、賀歲節目、卡哇伊吉祥物帶動跳和摸彩等，充滿運動會的氣氛，大、小朋友玩起套圈圈、丟水瓶、球池尋寶、乒乓球等，還有抓娃娃等，共享溫馨歡樂的時光。

彰化縣長王惠美表示，年節將至，寒冬送暖，全國麗園大飯店連續7年邀請弱勢家庭一起同歡，但這兩年來受疫情影響連年虧損，仍捐贈外帶年菜給弱勢家庭，如今疫情逐步解封，營運有所起色，規畫「ONE兔ONE兔 圍爐運動會」，也感謝飛絡力電子股份有限公司一同響應。

全國麗園大飯店董事長李賢聰說，疫情重挫，餐飲業十分辛苦，但是弱勢家庭更辛苦，咬牙堅持，懷著飲水思源的心，年年發揮企業社會力量，舉辦公益活動。

全國麗園大飯店董事長特助李孟哲表示，這次全額贊助，除了邀請縣內弱勢民眾一起圍爐、同樂外，並偕同飛絡力電子一同響應，春節期間由飛絡力電子提供遊戲機台的收入將全數捐助彰化縣弱勢團體，讓來店圍爐賓客，邊吃邊玩還能做公益，希望藉由實際行動，將正向的力量擴展到各角落。