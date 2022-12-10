一名女網友稱父親墓地的銀爐被人貼上一個紙人，其他家人們都覺得相當詭異，她發文問說有什麼含意？多數網友認為這是一種可「調魂」的邪符，可能燒的錢會被轉給其他好兄弟，或是讓貼符者卸脱厄運，也有人說這是一種「占地盤」行為，最好請宮廟或道士處理，藉此破邪。

該網友在臉書「靈異公社」發文，他日前到父親的墓地祭拜時，發現墓地旁的銀爐被貼了一張「紙做的人」，家人們發現後都感到很詭異，他事後曝光照片，詢問社團其他網友，這代表什麼意思；照片中該名紙人頭綁髮髻、雙手合十、穿裝古裝，引發網友們討論。

網友們認為非常不吉利，「這是在你家的銀爐下了木馬啊！你燒的金紙會被這個紙人轉去給別的鬼」、「不是被鎮就是被調魂，邪符」、「如果是單純掃墓，不可能帶紙人，而且還貼上去吧！怕是有人為燒金紙，卸脱厄運，不用自家爐子燒金，同時貼上紙人達到混淆耳目之效；建議民間祭改也去弄個紙人改運，佛教上的方式唸金剛經迴向紙人，以此破邪」。

也有人說「我記得聽一個師父說過，這種如果有特別作法的話是請小鬼佔地搶錢，所以要請宮廟來處理」、「簡單說就是佔地為主，這個你最好找老師去處理一下」、「像這應該是去找道士或者請示神明幫忙處理，在這多人多意見」。

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