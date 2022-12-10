伊斯蘭教為卡達國教，境內將LGBTQ相關行為列為違法，扛下本屆世界盃主辦國重責大任之際，批評聲浪從未平息。日前才發生美國足球記者瓦爾（Grant Wahl）穿彩虹T恤勇闖體育館受阻，雖遭拘留最後仍闖關成功，然而，昨阿根廷對荷蘭8強賽事開踢前，瓦爾卻突然倒地不治。

U.S. soccer journalist Grant Wahl died in Qatar while covering the World Cup after being detained for wearing a rainbow shirt supporting the #LGBTQ community. #Qatar must be investigated and whoever responsible must be held accountable. pic.twitter.com/iCsgHl99uz — Emily Schrader - אמילי שריידר امیلی شریدر (@emilykschrader) December 10, 2022

一名目擊者接受美國有線電視新聞網（CNN）採訪時表示，瓦爾在比賽前昏倒了，醫護人員發現後當場急救，隨後將他轉送首都杜哈一家醫院。有消息稱疑似心臟病發作，不過尚未得到證實。

美國足球協會（U.S. Soccer）發布聲明指出，「消息令人心碎，資深足球迷以及新聞業者都知道，瓦爾總是能帶給我們關於球賽或球星更多不同角度的見解」。

U.S. Soccer Statement On The Passing Of Grant Wahl: pic.twitter.com/CBp1mCK1mQ — U.S. Soccer (@ussoccer) December 10, 2022

事實上，週四瓦爾才在卡達度過48歲生日，當時身邊有妻子和許多好友陪伴慶祝。然而，過去一週內，他在社群抱怨「身體不適」、「終於崩潰了」，正在接受支氣管炎的療程，接著澄清沒有確診新冠，「早在美國隊與荷蘭交手的那天，我感覺到上胸偌大的壓力和不舒服…」

瓦爾可以說是奉獻畢生心力在美國體育週刊《運動畫刊》(Sports Illustrated)，和他共事20多年的同事表示，「沒有一位文字工作者比他更熱衷於他所愛的運動，以及所陳述的故事…」