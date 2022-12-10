918地震後，縣府提撥1千萬元復甦獎金，入住震災區南區5個鄉鎮合法旅宿，遊客有農會禮券，刺激消費，還可抽汽機車，旅宿業者也可獲補貼行銷。，縣府觀光處昨統計，短短1個半月，吸引近2萬人到南區住宿，這波帶來近1億元消費產值，同時預告東大門廣場跨年演唱會將到來，眾多知名歌星，與大家一同跨年迎向2023年。

觀光處長張志翔表示，活動10月15日至11月底，搭配南區鄉鎮太平洋溫泉季，陸續吸引來自各地遊客遊覽入住，統計共有1萬740房住宿登錄資料，包括瑞穗鄉3569房、玉里鎮5099房、萬榮鄉376房、富里鄉1696房。

張志翔說，若以交通部觀光局110年過夜者每人每次旅遊支出5238元計算，總住宿人數近2萬人，為南區觀光帶來近1億元的觀光產值，同時透過提供在地農會禮券，帶動花蓮農特產品的銷量，整體提升南區食、宿、遊、購、行的消費及產值。

感謝5月起到11月民眾選擇來到花蓮旅遊住宿，縣府舉辦抽獎活動，本週在律師見證下，公開抽出萬眾期待的特斯拉幸運得主，由台北市的黃小姐獲得，還有3名GOGORO得獎者，得獎名單已公布於活動官網。

縣府說，12月31日晚上6時至1月1日凌晨12時30分，東大門廣場太平洋觀光節跨年演唱會即將到來，眾多巨星輪番登場熱鬧開唱，更多重量級卡司陣容將陸續公布，精彩演出勢必嗨翻舞台現場璀璨煙火齊Fun，陪伴大家迎向嶄新的2023年！

緊接著，元旦早上9時，在太平洋公園舉辦「2023愛戀花蓮元旦健走」，現場提供超過300項大獎，冰箱、電鍋、電視及平板電腦等多項好禮，中獎機率相當高。也預告，1月14日到2月13日的「花蓮太平洋燈會」在太平洋公園登場，兔年主燈及結合聲光特效展演，花蓮全縣萬盞燈籠高掛，點綴花蓮夜景，讓民眾感受溫馨年味。