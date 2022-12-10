賴清德表態參加這次的民進黨主席補選，被外界視為在為2024總統大選鋪路。前立委郭正亮在節目《鄭亦真辣晚報》中表示，賴清德想要整合民進黨的力量，就要獲得總統蔡英文的信任，而做為兩方的交換條件，蔡英文很有可能讓駐美代表蕭美琴成為賴清德2024的副總統人選。沒想到就有網友認為「中立的選民，才不吃海外精英這種屁話」，引發討論。

郭正亮表示，賴清德在競選過程中，不能跟總統對著幹，不然接下來沒辦法選，因此他必須爭取蔡英文的接受，逐漸改變她不信任的態度。郭正亮更強調，假如蔡英文認為民進黨其他選擇都已經到了加護病房，只剩賴清德能選2024，那蔡英文就會介入副手人選，而最有可能出線的就是蕭美琴。

至於未來的外交人事變動，郭正亮預測，蕭美琴有很高的機率會跟吳釗燮對調，第一點是讓她先回來，並開始熟悉國內的狀況，第二點則是成為賴清德未來總統選戰的監軍。而此番言論一出，許多網友在PTT論壇上炸鍋表示，「台灣人對這類人接受度不會高啦，當然民進黨死忠仔，他們會接受，只是中立的選民，才不吃海外精英這種屁話」，其他人也認同指出「我是保留態度，如果真」、「搭誰都沒用，2024一定會政黨輪替」、「民進黨去求柯文哲不要出來選應該還有機會贏」。