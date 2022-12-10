為了增進新進及代理教師的教學思維，新北市教育局辦理基地學校共學計畫，以跨校跨區方式，在秀朗國小、廣福國小、淡水國小、永平國小、貢寮國小及三和國中6所基地學校，辦理12場共同備課增能研習。（教育局提供）

為了增進新進及代理教師的教學思維，新北市教育局辦理基地學校共學計畫，以跨校跨區方式，在秀朗國小、廣福國小、淡水國小、永平國小、貢寮國小及三和國中6所基地學校，辦理12場共同備課增能研習，今日在土城廣福國小展現40位教師的共備成果，邀請資深教師分享共學，也實地演練教學，基地共學啟用至今已有超過200位教師交流，提升專業職能。

教育局指出，每間基地學校都進行2次共同備課增能，第一次的增能先由講師帶領教師了解課程設計策略，再以現場授課的年段及科目分組，運用課程設計策略進行實際課程設計，建立教師有效教學的能力，第二次再將上次設計的課程，進行實地演練，透過跨校社群陪伴，讓新進及代理教師能夠進行課後分享課程教學、班級經營及親師溝通等，也強調學生先學、同儕討論、教師後教的觀念，激起學生學習動機。

廣福國小校長張美鳳說，基地學校共學計畫激盪教師的教學思維和教學方法，改變課堂教學模式，讓學生更有效學習，也能完成適當的學習任務，觸發學習動機；廣福國小代理教師陳向妍說，參加了共學基地後，每次學習都讓她反思教學專業成長必須保有學習的初心，唯有開始做了，才會變得厲害。

教育局長張明文表示，新北市課程強調多元共備及傳承交流，假日舉行共備共學的「基地共學」，至今已陪伴百位老師成長，其中偏鄉的共學基地也給予偏鄉教師專業增能和心理支持，希望這些教師能成為課程領導的種子教師。

張明文補充，教育局12月24日也會在育林國中辦理「公開授課How課馬拉松期末發表會」，用多元共融的模式，邀請典範教師打開課堂，展現共學成果，讓大家看見新北教師的專業。