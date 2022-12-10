華信航空向法國飛機製造商ATR購買2架飛機，接機小組2020年到法國交機時，當時法國新冠疫情肆虐，行前到中市新福宮祭拜祈求順利，求護身符讓成員隨身攜帶保平安，ATR公司亞大區總經理波托基先生也收到護身符，他感動允諾回訪新福宮，並信守承諾近日來台，10日到新福宮參拜還願，並捐款重建廟宇，傳為地方佳話。

中市新福宮10日舉辦揮毫、祭拜等活動熱鬧迎接遠從法國來的貴賓，新福宮董事長簡豐杰表示，這段台法情誼，因疫情牽成實屬可貴，也成就圓滿的國民外交。

華信航空協理林弘基指出，華信航空向法國飛機製造商ATR購買2架飛機，公司在2020年間派他率接機小組遠赴法國交機，當時法國新冠疫情肆虐，他為求交機平安順利，行前到新福宮祭拜祈福，並求護身符給成員攜帶保平安。

林弘基說，抵達法國後，他將護身符及印有中華民國國旗的防疫口罩送給ATR公司亞大區總經理波托基先生，並向他說明台灣廟宇的護身符傳統習俗。波托基先生得知台灣防疫有成，對交機小組的關心及祝福感動萬分，允諾疫情緩和後要訪台參拜還願。

近來法國與台灣的疫情逐漸趨緩，波托基先生與該公司銷售總監林建輝兩人來台，10日到新福宮祭拜還願，得知新福宮在2016年慘遭祝融，目前正籌畫重建，也慷慨解囊捐款襄助，傳為地方佳話。