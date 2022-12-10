阿根廷的球迷看8強賽如同洗三溫暖，對陣荷蘭取得2球領先後，卻意外在正規時間補時階段被追平，最終才靠著PK賽驚險拿下4強門票，只是本戰雙方煙硝味濃厚，從場內一路吵到了場外，貢獻2顆進球的韋格霍斯特（Wout Weghorst）賽後更是隻身一人，殺到了球員通道找阿根廷球員對峙。

阿荷之戰一共發出18張黃牌，破了世界盃的歷史紀錄，可見比賽的激烈程度，向來好脾氣的阿根廷巨星梅西（Lionel Messi）除了怒斥裁判「不配執法高層級賽事」外，受訪時也看向了不斷在場上做出挑釁行為的韋格霍斯特並怒嗆，「你在看什麼？白癡，給我滾。」連一旁記者對梅西罕見發怒感到吃驚。

韋格霍斯特隨後獨自一人跑去球員通道開啟另一波戰場，勞塔羅馬丁尼茲（Emiliano Martínez）、L.馬丁尼茲（Lisandro Martínez）上前應對，連梅西老戰友阿圭羅（Sergio Aguero）也來助陣，不過場面沒有想像中來的火爆，勞塔羅馬丁尼茲甚至扮演了和事佬，經過一番爭論之後兩方才握手言和。

Heated moment after the game between the Weghorst and the players



pic.twitter.com/N6AxeKP3AK — All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) December 10, 2022

不過有現場記者表示，韋格霍斯特賽後訪問表示，自己只是想跟梅西握手，對方拒絕之後還罵了髒話，「但我不太懂西班牙文，不清楚他具體的意思，被他拒絕我很難過。」