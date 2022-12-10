中國大陸從2019年7月研擬境外註冊規定，並在2020年11月向WTO TBT委員會通報草案，也在去年4月公布相關規定，但總統蔡英文卻稱「中國大陸以突襲方式，讓台灣出口到中國大陸水產受阻」，有學者指出，目前我國單位仍是「暫停進口」並非「停止進口」，應該還是程序上的問題，呼籲政府單位應盡速輔導企業完成相關作業。

屏東科技大學農企業管理系教授彭克仲說，其實各個類別多多少少都有廠商通過，就算遭禁止較多的水產品中也有廠商通過，至於其他未通過，可能是文件不齊全或使用敏感字眼等，只要補件符合相關規範，應該何仍繼續銷陸。

彭克仲指出，其實中國大陸在事前有研擬規定，並在WTO中通報各會員國，可能是政府官員當時未注意此問題，建議應與日本採取相同作為，適時協助廠商完成送件。

但逢甲大學國際經營與貿易學系教授楊明憲認為，今天進一步傳出黑松、金酒、台酒等食品大廠也未完成通過手續，「背後動機可能不單純」，連食品大廠都難符合其要求，可能是貿易障礙，呼籲政府應瞭解中國大陸對世界其他各國審核情形，才能瞭解是否為故意針對台灣有所作為。

楊明憲也指出，政府不應只再度提出特定貿易關切，而是可能要思考是否要循爭端解決機制處理。

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