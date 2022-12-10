雲林縣水林鄉黃金蝙蝠館展開館員招募，並持續培訓蝙蝠生態探測人員。（黃金蝙蝠館提供／張朝欣雲林傳真）

綠能公司在雲林縣沿海發展離岸風力發電，規畫於外海處設置80座風機，目前已陸續動工，雲林縣水林鄉黃金蝙蝠館10日表示離岸風機對蝙蝠生態也會產生影響，目前已展開人員招募加強生態調查，配合政府的離岸風電生態保育政策，整理相關資料作為日後蝙蝠或鳥類的保育大數據。

經濟部能源局資料顯示，目前全台有4處離岸風場正在施工中，今年新增風機已超過100座，預估年底台灣離岸風機數量將達200座以上，雲林縣外海有允能風場，規畫設置80座離岸風機，是全台最大單一風場，黃金蝙蝠館關心風場造成生態影響，即日起展開人員招募，加強生態相關調查。

黃金蝙蝠館負責人張恒嘉表示，海洋委員會海洋保育署針對離岸風力發電擬定「生態調查方法指引」，包括鳥類、海洋哺乳類等，卻漏掉會飛的陸域哺乳類蝙蝠，經動保人士爭取後才把蝙蝠納入監測。根據觀察，台灣離岸40公里還有東亞家蝠的蹤跡，在西部海面上活動的蝙蝠至少有7種。

張恒嘉說，公部門已著手擬定「生態調查方法指引」，各生態保育團體也開始動起來，目前蝙蝠館展開館員招募，並持續培訓蝙蝠生態探測人員，對象包括各蝙蝠社團、學術界、生態環保人員等，希望提前進行生態調查，建立大數據資料庫，以利日後法規確定後，能夠立即進行相關研究。

張恒嘉指出，館員招募對象以生態相關科系優先，例如生態環境學系、環境工程學系、生物資源學系等。蝙蝠生態調查資料也可供鳥類生態參考，希望大家在關心陸域風機影響生態之餘，也能重視離岸風機對生態的影響，更全面性的保護大自然。