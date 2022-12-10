民進黨台北市第3選區立委補選參選人吳怡農今天下午直搗國民黨籍對手王鴻薇大本營，拜會松山區里長。他表示，民生社區是他長大的地方，至於松機遷建議題，他重申公共政策的決策一定有取捨，松機遷移符合最多國人最大的利益。

吳怡農今天下午向松山區東榮里里長鄭玉梅、介壽里里長蔡錦文請益，他說，民生社區是他長大的地方，里長是他小學同學的母親，經常回來給蔡里長、鄭里長問候，跟大家打招呼，很開心回到民生社區。

吳怡農表示，討論短短4周哪些機會加強跟選民之間的溝通、面對面討論，有國防安全、社會韌性，當然還要提升城市競爭力。

他說，也會跟2位里長報告松山機場遷移，幾十年來是中山、松山區居民非常期待，很多人很開心他這次再次提出，因為時機到了，看得到2030年桃園機場第三跑道完工的時期，現在有本錢、有條件討論他的遷移，以及後續長期規畫。

鄭玉梅說，里長是為地方服務的志工，松山區居民的想法她無法替代發言，遷建議題很大，需要學者專家跨部會跨單位討論，自己無法回答，也無法替居民說贊成與否，她尊重大家。

至於王鴻薇常來嗎？鄭玉梅表示，當里長當了20年，大家都是好朋友，王鴻薇在這邊也是有民意基礎，吳怡農是兒子的小學同學，好的人才都接受，要來拜會都敞開大門。

王鴻薇質疑吳怡農不知道松山機場是軍民兩用機場，還要吳怡農向國防部長邱國正補課，吳怡農表示，相信王鴻薇也知道，松指部的主要任務是行政專機，而公共政策的決策一定有取捨，考量各種因素後，他認為松機遷移符合最多國人最大的利益。

吳怡農不甘示弱反擊稱，與其問他有沒有問過誰誰誰，也想問問王鴻薇，有沒有問過中山、中山區的居民實際的聲音。

被問及松機遷移是否有與國防部討論可行性，吳說，未來須由交通部、國防部到地方政府，需要長期規畫，他的主張之一，就是從現在2030年責成專責法人機構做最妥善規畫，因為台北市213公頃的空地只有這一個，這是推動北市發展很好的機會，不要浪費掉。

而曾擔任前總統陳水扁文膽、總統蔡英文2012「文稿小組」成員的資深幕僚劉導，加入吳怡農團隊，擔任總幹事一職。吳怡農表示，自己跟劉導是長期的好朋友，這是有補選要馬上上陣，就拜託劉導，看劉導能不能馬上再次協助，對方很豪爽的說沒有問題。

吳怡農也表示，感謝黨中央召開會議，讓競選總部幹部們有機會跟台北市黨部、黨中央、個議員辦公室，接下來這麼短的時間，演講規畫、街頭拜票規畫都排出來，大家分工，爭取看到更多的選民，時間不多需要大家一起合作努力。

至於是否全黨救一人？他表示，很開心有這麼多長期一起合作的朋友，為了這次補選一起努力，知道要回應中山、松山選民期待需求。

國民黨北市議會副議長葉林傳是否刻意避開王鴻薇？吳怡農說，這個完全沒有辦法猜測，或許是剛選舉完想要休息一下。