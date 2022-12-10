民進黨台北市議員王世堅。（資料照片）

副總統賴清德8日表態將參選民進黨主席，行政院長蘇貞昌9日表態支持但也提醒賴「黨主席有利有弊要深思」。台北市議員王世堅聽聞此事再度暴怒，強調「蘇貞昌賴著不走才全是弊！」更酸蘇貞昌應該揮揮手不帶走一片雲彩，但是順便帶走撞球桿。

前立委郭正亮在《新聞大白話》雙手豎起大拇指表示，百分之百同意「堅哥」。因為這是對比2018年民進黨地方選舉大敗，賴清德第一時間就請辭，不接受任何慰留。

郭正亮直言，如果真的要辭，丟出辭呈就打包走人；沒有遞辭呈，只有口頭說辭，講白了，顯然就是戀棧！

至於為何蘇貞昌會對賴清德講選黨主席「有利有弊」？郭正亮認為，是在跟賴清德說，「你這樣可能會得罪小英喔！」因為這句話總統府不好說，就由蘇貞昌向賴清德說。亦即這件事做得很決絕，包括要選總統，擔負改革黨的責任等。

前立委郭正亮。（資料照片）

為何賴清德會出來選黨主席？郭正利分析，第一是對蔡英文不放心，乾脆賴清德衝到第一線。第二就是照目前反省檢討敗選的氛圍，老百姓看不到期待的改革，不如他自己衝到第一線主導改革。只要選上黨主席，至少手上有牌，可以發動改革。如果沒有讓民眾有眼睛為之一亮的改革，怎麼創造一個新氣象？郭正亮說，這就是賴清德心理的掙扎。

賴清德是否知道這樣的動作會引起部分人的不高興？郭正亮認為，「一定知道」。蘇貞昌怕賴清德沒聽到，所以再提醒一次。而未來不斷提醒的人，就是蘇貞昌，不然以後誰負責傳話給賴清德？

郭正亮預期蘇貞昌繼續擔任機率大為增加，蘇扮演的角色就是時時提醒賴清德，也就是賴清德的提醒者、警戒者，幫蔡英文穩住局面，王世堅的角色也會繼續扮演下去。