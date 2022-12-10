大S前婆婆張蘭近來靠著攻擊大S及其家人，不僅社群平台漲粉，連帶增加直播流量和銷量，不過向來精神奕奕的她，今(10日)現身直播時面容憔悴，而她也透露自己確診「芭比Q了」，不過她仍持續直播帶貨，把握這波流量密碼。

張蘭透露自己1個月沒出門，但身邊的小主播和其他員工都中招，而她當天早上起床時，就覺得全身痠痛，因此她快篩後發現2條線陽性確診，「蘭姐芭比Q了。沒關係的，蘭姐給大家傳遞一種心態，一種能量」。

張蘭確診仍持續直播帶貨。(圖／取自搜狐娛樂微博)

張蘭化誇張大濃妝掩飾精神不濟。(圖／取自微博)

而她也透露自己症狀，發高燒、渾身肌肉疼、腦子發昏、嗓子疼，但她仍持續直播，並鼓勵大家不要過度懼怕它，按時吃藥喝水就會好轉，不過她看上去精神不如以往的好，還為了讓自己看上去沒那麼憔悴，特意畫著濃妝，但整張臉看起來十分慘白。

雖然張蘭確診了，但她仍持續直播帶貨，還不時攻擊大S，據悉，張蘭近2周的直播銷售額已經到2.5億人民幣（約11億台幣），個人粉絲也從267.42萬上漲至751.81萬，讓網友都直呼難怪她要這麼拚命直播，連生病都不休息。