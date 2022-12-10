陸委會今表示，中共海關進一步擴大暫停我方相關業者進口，政府已掌握相關訊息，我方已依據中國大陸食品生產新規定向中國海關申請註冊，此次對岸主管部門突然將我方水產品、食品加工品、飲料等食品暫停輸陸，對我方產品出口大陸已經形成貿易障礙，我方將依循WTO規範及雙邊協議管道，要求陸方儘速祛除非關稅貿易障礙，並保障我方應有的權益。希望對岸懸崖勒馬。

陸委會表示，絕不接受對岸以食安監管之名製造非貿易關稅障礙，非理性刁難台灣業者。政府對於中共違反國際貿易規範，阻礙兩岸商業經貿往來，再度表達不滿與遺憾。希望對岸懸崖勒馬，恢復兩岸正常經貿交易秩序。

陸委會稱，政府各機關已就產業可能造成的影響加以評估，同時結合各公協會積極幫助產業界拓展銷售管道、外銷獎勵、輔導產業升級等各種措施，台灣不會放棄任何市場，但也不接受非市場因素干預要脅。台灣產業歡迎與各方合作，請國人及產業界放心。