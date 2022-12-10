台北市立委第三選區補選剩不到一個月，民進黨參選人吳怡農兩次因情緒失控嗆記者，引發諸多批評。前台北市議員羅志強今（10）日就在臉書發文砲轟，吳怡農「沒有初選」，還開砲初選機制，政策提不出完善規劃，根本就是蔡英文縮影。

羅智強提到，民進黨故意把北市立委補選提前，想讓早落腳北松山、中山的吳怡農可以好整以暇，殺個國民黨措手不及，但沒想到長期備戰的吳打起選戰不僅未能順風順水，反而頻頻自爆，自曝其短。他指出，吳怡農再度披掛上陣，一開始還被民進黨代理黨主席陳其邁盛讚，是最有勝算的人選，結果選戰起跑卻狀況不斷，先是無厘頭開砲初選機制，卻假裝忘記自己一直「沒有初選」。

羅智強接著砲轟，遇到黑道問題，吳怡農說不清就推給黨中央，連最基本的行程安排都讓媒體怨聲載道，不是遲到，就是早退，惹得撲空記者炸鍋，吳甚至還嗆媒體，「我不知道你還希望我說些什麼？」

至於被問到蔡英文奉為圭臬的2025非核家園，羅智強嘲諷，吳怡農不但斷片答不出來，還反嗆記者是王鴻薇的發言人。現在真的是檢驗候選人幾斤幾兩的最好時機，吳怡農拋出遷建松山機場政策，卻提不出完善可行的規劃，忽略當中牽涉到的國安問題，可以說是選戰才開打一個星期，他就原形畢露、人設崩壞。

羅智強稱，民進黨中央為搶救吳怡農，傳派出總統級文膽救援，並由林飛帆當平台窗口，全力提供協助，但是產品不佳，再厲害的業務也難賣，如果能賣得掉，多半就是靠騙的，吳怡農就是蔡英文縮影，再怎麼包裝也無法把空心變實心，選民早就看穿民進黨的騙術，不管是抗中保台還是壯闊台灣，喊口號的把戲，這次已不靈。