嘉義市花海生活節登場 ，市長黃敏惠（左五）與副市長陳淑慧（左六）到現場同樂。（廖素慧攝）

嘉義市花海生活節開幕 ，市長黃敏惠（左七）偕副市長陳淑慧（左六）邀大家來體驗花樣生活。（廖素慧攝）

2022花海生活節10日在玉山路底登場，20公頃花海搖曳生姿，民眾爭相拍美照，現場還有重量級卡司表演，也有裝置藝術串連起早期農村生活與現代化生活的體驗，副市長陳淑慧代表市長黃敏惠邀請大家來五感體驗，好拍、好玩、好逛、好買、好吃攏抵嘉。

陳淑慧引領現場來賓，為嘉義市花海生活節揭開序幕，今年花海面積變大，活動內容也更豐富，有乾燥花圈、花草擴香瓶工作坊、用在地食材入菜的「嘉，餐桌」，花海中還有花海畫框、花花白日夢、走在花海上等各式各樣的拍照、互動裝置，吸引民眾走進花花世界拍出千姿百媚的美照。

陳淑慧表示，民眾期待的花海節活動，今年擴大規模舉辦，在休耕農田種植波斯菊、百日草等景觀植物，約有20公頃，周邊還有市集攤位，有嘉義在地農特產品及全台人氣品牌共襄盛舉。

節目更安排麋先生、DSPS、南西肯恩等8組知名樂團接棒演出，也特別邀約美秀集團回「嘉」開唱，這次花海生活節好玩、好拍、好聽、好看，展現嘉義市都會農村的獨特魅力。

市府建設處表示，為維護花海生活節現場活動安全，10、11日活動期間自玉山路與大貴路路口至活動區域將道路交通管制，提醒市民朋友可搭乘活動免費接駁專車抵達會場，詳細接駁車資訊，可至「2022花海生活節」官方網站查詢。

市府建設處也提醒注意防疫，民眾如有發燒、居家隔離、居家檢疫、自主健康管理、呼吸道症狀或慢性疾病者，應避免外出參加群聚活動。