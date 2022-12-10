婚後究竟要去誰家過年？一直是讓許多人頭痛的問題。一名男網友日前抱怨，他邀請交往半年的女友農曆春節到家裡「實習」，婚後才知道該如何煮飯、拜祖先，並要求準備20個紅包，沒想到女方聽完勃然大怒，當場就要分手，讓這名男網友相當不解，怒氣沖沖地說：「妳根本不值得嫁來我家」。

原PO在臉書社團《匿名2公社》發文表示，和女友交往半年、同居約3個月，因自己生長在大家庭，過年有很多事要準備，便邀請女友在他家過年當「實習」，未來才知道該如何準備飯菜、招呼親戚、祭拜祖先，「畢竟以後嫁給我，這些事也是要會的」。

而女友回覆想要回家過年後，卻遭到原PO反駁，認為她無論何時回家都沒有區別，堅持「初四再回去就好」，還說女友只是想要拿家人的紅包。這番言論讓女友聽了怒火中燒，隨即甩門離去。

過沒幾天，原PO又向女友表示，若去他家收到長輩給的紅包，他會全部收起來並私下歸還，「畢竟總不能讓我們家的人，覺得妳是一個現實的人吧？」不僅如此，原PO要女友準備20個1000元紅包，屆時分送給親戚的小孩，直說：「這點小錢不要省，以後妳嫁過來，大家相處才會好」，不斷叮嚀千萬不可以忘記帶紅包。

女友聽完氣得提出分手，反控原PO一毛不拔，交往半年來在外吃飯從不買單，而原PO也回擊，「什麼叫我沒出？好歹我也有買飲料回請吧？」認為女友就連區區2萬塊都不願意付出，「根本不值得嫁來我家！」事後女方也火速搬離兩人的住所，但卻讓原PO疑惑，「難道真的是我問題？明明就是她問題比較大！」

貼文曝光後，引起熱烈討論，許多人都認為這是篇反串文，留言開酸，「好久沒看到這麼不要臉的PO文了」、「好想知道腦子有洞的人長怎樣」、「你適合單身，一個人可以更好」、「嫁給你才可怕」、「你還是單身好了不要禍害別人家的女兒」。