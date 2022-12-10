鰲鼓溼地森林園區廣達1470公頃，是冬候鳥的天堂。（嘉義林區管理處提供∕呂妍庭嘉義傳真）

鰲鼓溼地森林園區開園10周年，今盛大舉行鰲鼓溼地生活節開幕式，林務局嘉義林區管理處等各界代表以切蛋糕慶祝10周年。（林務局嘉義林區管理處提供／呂妍庭嘉義傳真）

林務局嘉義林區管理處將鰲鼓溼地森林園區環境特色及經營成果，轉化為東石自然生態展示館「看見自然的律動」常設展。（林務局嘉義林區管理處提供／呂妍庭嘉義傳真）

市集現場有以藤類及樹枝編織成的巨型鳥巢供民眾體驗。（嘉義林區管理處提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣鰲鼓溼地森林園區開園滿10周年，林務局嘉義林區管理處今在溼地森林園區舉辦「2022鰲鼓溼地生活節」開幕，由處長張岱與貴賓們共同切下蛋糕慶祝，同時宣布「看見自然的律動」常設展開展，象徵鰲鼓溼地生態保育及在地人文歷史教育邁向新的里程碑。

今「2022鰲鼓溼地生活節」開幕活動上，嘉義林管處也特別感謝解說服務團隊，表示嘉義林管處培訓的解說服務團隊，每年均會密集進行溼地巡守及環境監測，共同維護鰲鼓溼地資源、景觀及環境，另解說服務團隊成立之初也同步設立「東石鄉環境保育及社會公益基金」，將所得的解說費用撥出一定金額作為港口、四股及鰲鼓社區發展協會的社區公益基金，造就在地解說員回饋在地社區的美事。

經過長達10年的監測，廣達1470公頃的鰲鼓溼地森林園區累計多達291種鳥類記錄，占全台鳥種43％，其中保育類記錄多達62種，今配合生活節開幕，裝置藝術作品也深具生態永續概念，包括市集入口意象「森活起點」拱門，由藝術家撿拾漂流木結合廢棄保麗龍製成鳥類公仔意象，市集現場以10多種藤類及樹枝編織技藝，集結20位大地藝術家，耗時1個月模仿鳥類製作「巨型鳥巢」也十分特別，還能讓民眾感受鳥類辛勞築巢的成果。

嘉義林管處說，除了開幕活動，12月17日早上10點到下午3點也有綠色森活市集，11日和18日特別舉辦「生態導覽講座小旅行」，人工溼地步道規畫「小強的腹語世界表演」、「水管阿民」、「森林能量瑜珈」、「森林能量頌缽」及「立方體藝術表演」等快閃表演，12日到16日周間在人工溼地步道布展「森林攝影展」、「12星座趣味鳥展」及「候鳥創作藝術公仔」等，歡迎民眾到鰲鼓溼地森林園區同樂。