國民黨黨主席朱立倫10日下午在南投係舉行感恩茶會，與各輔選幹部、黨員致謝並合影。（楊靜茹攝）

國民黨黨主席朱立倫全台展開感恩茶會之旅，10日下午4時許到南投縣，南投縣長林明溱、南投縣議長何勝豐、立委許淑華等人都出席。有關南投縣第2選區(濁水溪線)立委補選人選，朱立倫強調，黨內將參考民調，加上諮詢地方人士，農曆年前適當時機推出大家有共識、最強的候選人，國民黨一定團結努力爭取勝選。

濁水溪線立委許淑華當選南投縣長，該席次將在她25日就職後，中央選委會進行選舉公告，緊接著展開補選作業。目前國民黨有南投市長宋懷琳、南投縣黨部主委林儒彬、南投縣議員游顥表態參選，民進黨南投縣黨部則向黨中央提報前立委蔡培慧、集集鎮長陳紀衡、縣議員賴燕雪、前議員林永鴻及前南投縣黨部執行長曾琮愷等5人。

朱立倫說，林明溱打下良好基礎，許淑華才能延續執政，接下來要繼續努力，因為還有延長賽，就是南投縣第2選區（濁水溪線）立委的補選，有關於徵召人選，黨內當然會做參考民調，加上諮詢地方人士，儘速推出大家有共識、最強的候選人，國民黨一定團結努力爭取勝選。

許淑華指出，目前數名同仁表態參選，黨中央也確實接收到訊息，相信黨中央應該會諮詢南投縣長林明溱、南投縣議長何勝豐等人，並詢問輔選幹部、黨員等，展開徵詢、整合工作，畢竟補選時程緊湊，希望能儘速推出最有勝算的人參選，「無論如何當要搶下這1席，將請輔選團隊強力輔選」。

林儒彬、游顥對各自勝選條件都深具信心並強調，有關立委補選，大家都同意由黨中央徵召，而且都有共識，唯有團結的國民黨，才能打贏選戰，畢竟南投縣該席次立委補選，可以想見民進黨將動用國家機器、傾全黨之力對決，唯有團結的國民黨，才能夠勝選。