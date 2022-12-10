辣模辛尤里以精緻五官加上超傲人H罩杯身材，以及大膽展現身材優勢作風，受到網友關注，性感狂野穿搭時常成為討論話題；辛尤里最近到日本遊玩兼工作，還約了日籍攝影師拍照，在當地卡拉OK拍攝時一度脫掉上衣，落地窗外路人只要抬頭就全看光，18禁大尺度讓網友看了臉紅心跳。

在疫情解封後，辛尤里立刻飛到日本遊玩邊工作，不時在IG分享在當地放飛自我的照片或影片，昨（9日）她上傳一段在當地卡拉OK裡的短片，身上只穿一件黑色高衩裝，在落地窗前擺出各種火辣姿勢，更出現把上衣脫掉的清涼畫面，只用雙手遮住重點部位，興奮地說，「第一次見面就玩成這樣」。

辛尤里在日本卡拉OK拍性感影片，18禁大尺度讓人看了臉紅心跳。（圖／摘自辛尤里YouTube）

辛尤里今（10日）也在她的YouTube頻道曬出拍攝花絮，原來在卡拉OK的影片是特地與日籍（台灣人）攝影師約拍，找不到適合拍攝的愛情旅館，才到了落地窗設計的卡拉OK館拍照，沒想到效果出乎意料的好，而且外面的人都看得到她，她忍不住開玩笑，「做壞事記得拉窗簾」。

粉絲見到辛尤里去日本尺度零極限，又拍出這種18禁大尺度影片，不免臉紅心跳，熱情表示，「太美太性感太誘人了」、「好羨慕日本的路人，抬頭就能看到春光」、「這卡拉OK氛圍很讚耶，女神也辣到不行」、「期待更多這種影片啊」。