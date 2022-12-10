中國大陸再禁台灣秋刀魚、午仔魚、魷魚等水產品進口，親民黨主席宋楚瑜今天受訪表示，這不是突如其來的事情，事先我們要掌握相關訊息，掌握之後，政府應該怎麼樣處理，趕快去處理，雖然晚了，但還不是完全沒有希望。

宋楚瑜說，「我也會努力，大家也要努力」，因為人民的小事，就是政府的大事，是政治人物不可或忘的大事。