一名女網友準備在結婚3周年的聖誕節送給丈夫一個小旅行，日前她獨自在家用丈夫電腦聯繫旅行社業務時，恰巧該女業務剛好傳訊息給丈夫，她點開一看發現是「今天有沒有更想我了」，而丈夫在外頭也同時回訊息「昨天一直挑逗我的是誰」、「濕的要命還討厭」，她才驚覺丈夫一直在外包養對方。

該女網友在Dcard發文，每年的聖誕節是她與丈夫的結婚紀念日，也是她的生日，他們都會交換禮物，交往前曾到國外自由行好多次，婚後前2年丈夫因為工作忙碌無法成行，她因此今年決定規畫小旅行，她日前排休獨自在家，想聯繫旅行社業務商量行程，因為先前該業務都是將內容寄到丈夫的信箱，她因此使用丈夫的筆電，過程中發現螢幕右下角不斷跳出訊息通知，發現竟是該名業務。

該女網友點開丈夫的訊息通知，該女業務傳說「今天有沒有更想我了」，丈夫同時間也在外面回訊息說「講廢話？昨天一直挑逗我的是誰」，對方說「你明明一臉享受，還一直亂摸，討厭死了」，丈夫說「濕的要命還討厭？」對方繼續說「我又不像你回家還有女人可以抱」，丈夫說「我沒碰她，回家她早就睡了」、「整個晚上都給你這女人吸乾了」，對方還傳幾張捧胸部的鹹濕照。

丈夫後來對女業務說「看我晚上怎麼治你，小騷貨」；該女網友發現丈夫每次都匯好幾萬給對方，每晚晚歸都騙她是加班，她如今不知道該攤牌，還是回娘家和父母討論；其他網友留言「先跟爸媽談談想好下一步要怎麼走，這樣比較穩，決定要離婚的話就趕快多蒐集證據」、「先別攤牌先別離婚，要先離職再離婚，然後好好削他一筆贍養費」、「看完妳的文章很難過，覺得版主不要委屈自己」。