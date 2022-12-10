主辦單位也推出10元買紀念茶杯兌換免費品茗券，每天5場品茗會，限量200張，首日造成搶購風潮。（呂妍庭攝）

今年策展規畫呈現「時尚風貌」，將茶文化融入時裝、燈飾、風景及舞台，吸引許多民眾、網紅打卡朝聖。（呂妍庭攝）

「茶．態度館」安排嘉義5大社區展演嘉義縣南北茶道。（呂妍庭攝）

嘉義縣長翁章梁穿著時尚茶服和主持人黃子佼壓軸登場。（呂妍庭攝）

「2022高山茶都．嘉義─茶．時尚」今在嘉義中埔鄉農會金蘭分部盛大登場，開幕式以茗服時尚大秀做為開場，今年策展規畫呈現「時尚風貌」，將茶文化融入時裝、燈飾、風景及舞台，吸引許多民眾、網紅打卡朝聖，標榜全嘉義最好的茶、咖啡都在這裡喝得到、買得到，主辦單位也推出10元買紀念茶杯兌換免費品茗券，每天5場品茗會，限量200張，首日造成搶購風潮。

今茗服時尚大秀邀請溫筱鴻老師帶領6位新銳設計師與伊林娛樂、趣放娛樂的名模共同展演，嘉義縣長翁章梁穿著時尚茶服和主持人黃子佼壓軸登場，以茶主人身分，邀各界民眾與品茶愛好者，一同前來「2022高山茶都．嘉義─茶．時尚」，品茶、看展、逛茶文創品。

翁章梁說，這次邀請設計師陳俊良等設計師策展，加入時尚元素，展現融合古今中西茶文化的視覺和態度，另有4大茶藝協會、5大茶社區、咖啡莊園業者、青農團體等一同參與，尤其金蘭分部就位在台18線，前往阿里山沿路有許多好吃、好玩，包括鄒族部落文化，遊客安排想安排幾天遊程都非常適合。

「茶．風格館」提供民眾憑券預約室內茶席，只要在2號服務台以10元購買紀念茶杯就能兌換免費品茗券，每天5場品茗會，1天限量200張品茗券入場，主辦單位說，今年紀念茶杯為小巧大口徑瓷杯，可以在現場品茶使用，作為日常茶杯更是物超所值的選擇，歡迎大家一起來收藏屬於「嘉」的記憶。

除了「茶．風格館」外，現場還有6個場館和1個戶外場區。「茶．時尚主題館」是由設計師陳俊良主力創作的主題館；「茶．態度館」安排嘉義5大社區展演嘉義縣南北茶道，南道石棹、隙頂茶區的熱情好客，與北道太和、瑞里、瑞峰茶區的溫潤內省都各有態度；「茶．無限館」邀請茶藝老師趙蘭清及瓷器彩繪藝術家徐瑞芬，在八角亭以四季窗景呈現生生不息的樣貌，「茶．生活ABC館」販售豐富多樣的茶文化創意商品。

配合時尚主題的農業處場區以時下流行的手搖飲、特調吧、精品咖啡、亮點茶莊做深入介紹，高山茶、咖啡、青農、農村特色產品等共94個攤位、1個休閒農業專區共同展銷。