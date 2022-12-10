中華亞太菁英交流協會秘書長王智盛。（中評社）

中華亞太菁英交流協會秘書長、英系學者王智盛接受《中評社》訪問表示，兩岸的機會之窗在台灣大選前的2023年上半年，小三通如何重啟將是觀察兩岸關係指標。

王智盛現為警察大學國境警察學系助理教授，曾任金門大學海洋與邊境管理學系助理教授、行政院大陸委員會研究員。

根據《中評社》報導指出，中美在台海、南海問題會試圖降溫、控管風險，對兩岸關係也形成一個外在相對和緩的氛圍，至少不再針鋒相對，朝向控管分歧、不再衝突。

王智盛分析認為，因為中美關係回到常軌，兩岸機會之窗在2023年上半年。下半年因為台灣進入2024大選，「抗中保台」和「投民進黨，青年上戰場」兩種聲音的辯證一定會更為激烈，兩岸關係就會更為緊縮、尖銳。若不好好把握明年上半年，下一個有機會恐怕要等美國總統大選結束。

王智盛強調，小三通怎麼樣重啟會是觀察兩岸關係的指標，陸委會主委邱太三表達「農曆春節是小三通復航很好的時間點」。當然還要有一些公權力之間的確認就沒問題，如防疫、船班確認等，至少這是兩岸友善橄欖枝的表現。