基隆市新、卸任市長25日將交接，昨傳出市長當選人謝國樑團隊逕自至市府單位，請單位主管率科長簡介業務，綠營群起攻之，批謝不尊重政府體制，謝國樑說，一切都有按照交接窗口安排，並強調這次的交接紛爭不是偶然發生，選後可以看見民進黨在基隆有很多情緒，甚至散布要罷免他，這些都能看出是計畫性操作。

謝國樑發文表示，此次交接，基隆市府方面指定楊桂杰參議做為窗口協助交接，由於各局處的主管及公務人員都希望盡早準備就緒，因此經由楊桂杰提供及協助雙方聯繫討論工作，自身團隊一切也都按照楊桂杰安排，並非單獨自行聯繫。

謝國樑指出，目前市政交接欠缺明確的法制與規範，也沒有一個遵循的流程與原則，但自身團隊基於尊重，仍全力配合，而他們對於交接的出發點也很簡單，就是希望能把握時間，快速了解市府各項業務，讓新的市府團隊無縫接軌，盡快為基隆打拚。

謝國樑也坦露心聲，表示這次的交接紛爭並不是偶然發生，他說，選後民進黨在基隆上上下下都有很多情緒，甚至不斷散布要在一年後罷免他，這些都能看出是一個有計劃的操作，而且正在持續進行，「但是這種不理性的模式，對我們的民主都是一種傷害，相信大部分的市民朋友也都無法接受」。

謝國樑強調，選舉已經結束了，希望大家要向前看，一起共同努力，為基隆市民拚更好的日子、更好的生活，他與未來的市政團隊也會用盡最大的努力，讓市民朋友看到更好的基隆。