根據2022年標準普爾全球企業永續評鑑結果產生的道瓊永續指數（DJSI）於10日揭曉，中信金控在公司治理、永續影響力、溫室氣體管理、水資源管理、多元與包容性、職業安全衛生、隱私權保護等面向獲優異成績，連續3年入選世界指數、連續7年入選新興市場指數，中信金控永續治理的卓著績效再度獲得國際級的肯定。

中信金控自許為「臺灣第一、亞洲領先」的金融領導品牌，持續深化金融業務與永續發展的連結，善用本業核心競爭力，不斷推出符合各世代需求的金融商品與服務，落實普惠金融，更積極面對氣候變遷衝擊帶來的風險與機會，推行責任投資與永續融資，推出臺灣第一個綠電區塊鏈交易平台，力求綠電交易透明、便利。中信金控今年再度雙雙入選，自2016年起，連續7年進入新興市場指數，世界指數部分則是自2017年以來，第4度獲入選肯定。

自氣候風險延伸，中信金控近年持續關注生物多樣性議題，去年成為臺灣首家加入「自然相關財務揭露工作小組」（TNFD）的企業，受邀參與工作框架討論小組，更於今年率先同業響應「商業自然聯盟」倡議，該聯盟於正在舉辦的聯合國生物多樣性大會（COP15）中，呼籲各國政府重視生物多樣性。

為有效發揮金融影響力，促進全球低碳轉型，中信金控持續參與碳核算金融聯盟（PCAF），身為全球核心小組唯一的亞洲成員，與全球其他23家金融機構共同制定第二版盤查標準，預計於明年開始適用，提供全球金融機構更清楚的投融資組合財務碳排放盤點方法，中信金控也將依循且持續擴大盤點範圍，與高碳排客戶議和，期待促成海內、外客戶及投資標的低碳轉型，強化中信金控管理風險及掌握商機的氣候韌性。