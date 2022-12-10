台北市長選舉前副市長黃珊珊競選落敗，過往情同父女的親民黨主席宋楚瑜未公開相挺被解讀是原因之一。宋今受訪表示，台灣今天真正所需要的是一個有經驗、有團隊精神的選擇，要真正「天大地大、人民最大」，「不是誰幫誰助選」問題。

宋楚瑜說，如果台北市府團隊能夠把這8年來許多的工作，哪些已經完成、哪些還有待加強，很詳盡的向台北市民報告，把這些事情當一回事，這才是人民真正最關心的。

宋楚瑜表示，在他結束省長任期時，全省走透透，把我4年多在省政府承諾省民的的許許多多事情，要向省民做個交代，已故的當時前省政府發言人黃義交就做了許多貢獻。

宋楚瑜說，台灣今天所面臨內內外外的許多問題，需要一個有效的政府團隊，真正體民所苦，堅持台灣民主的價值，發揮團隊精神好好把問題解決，而不是大家相互推諉。

宋楚瑜指出，黃義交當年是用雙向溝通的新聞聯繫，而不是單方面在替哪一邊塗脂抹粉，在省政府做出許多貢獻，很懷念黃過去對省政府時代給他的許多協助與幫忙，黃的早去，他非常惋惜。

至於選後是否有跟黃珊珊聯絡，宋楚瑜則僅說「謝謝」，未做回應。