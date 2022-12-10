人稱「阿美」的姊姊郭美雪負責店內料理事務。（張毓翎攝）

姊妹倆說，前幾天大陸突然宣布禁午仔魚，漁民都很鬱悶，有的急著找其他銷售管道來消化量能，因此她們買了幾批午仔魚來曬，希望多少能幫助到他們。（張毓翎攝）

台南市將軍漁港1樓美食區攤商「姊妹海鮮漁市」，店面雖小卻五臟俱全，不僅販售漁獲，也幫忙代客料理，而正如其店名，該店由一對姊妹分工合作，人稱「阿美」的姊姊郭美雪負責料理，妹妹郭美華、「阿華」則負責批發進貨。工作閒暇時，她們運用一夜干製法在漁港前曬魚，大陸暫停輸入午仔魚後，這幾天她們改曬午仔魚，希望幫忙漁民開發更多元通路。

「秋收，冬藏」對台南沿海一帶的漁民，漁獲收成後，為了好收藏、延長保存期限，幾乎家家戶戶利用「一夜干」方式曬魚乾，至今不少家戶仍維持傳統，一整年都有魚可吃，好奇的路人看到漁民拿曬衣服的竹竿曬魚干，常駐足好奇圍觀拍照。

西濱商圈產業觀光協會表示，這種曬法源自日本時代，許多婦人會把土魠魚、虱目魚等魚類拿出來曬，將軍漁港的這對姊妹曬魚20多年，以往都只在漁港擺攤銷售，最近開始協助姊妹倆在網路上賣魚干，頗受顧客歡迎，一周能賣到50條都不成問題。

姊妹倆說，經過海風、太陽曬過1天的魚，放冷凍庫能保存好幾個禮拜，前幾天大陸突然宣布禁午仔魚，漁民都很鬱悶，有的人急著找其他銷售管道來消化量能，因此她們買了幾批午仔魚來曬，希望多少能幫助到他們。

西濱商圈產業觀光協會說，魚干是將軍一帶道地的海口味，也是家鄉味，相較使用機器乾燥，當地民眾以自然風曝曬，未來計畫結合將軍漁港的鹽工便當行銷，讓這個物產變成漁港一大特色。