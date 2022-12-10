中國大陸自推出優化防措施後，近期部分城市醫院發燒門診患者明顯增加。對此，中國工程院院士鍾南山表示，此時正值冬季流感高發期，近期出現發燒的原因不單純是感染新冠，也有不少是流感，有少數人可能是雙重感染。發燒患者可先在家中進行快篩試劑檢測，如持續發燒再去醫院檢查。

鍾南山周五（9日）表示，發燒的病人一般要注意第一天和第二天，如果一兩天還沒有退燒，可以在家做新冠抗原檢測，如果是陰性，還可以等一等。如果新冠抗原陽性，但又沒有什麼其他感覺，也先不需要去醫院，居家就行。「要看持續的情況和自己的感覺，Omicron的發燒一般是2到3天，很少持續，流感也是這樣。如果持續時間較長，應該去醫院做進一步檢查。」

他又表示，長者應該放心的去打疫苗。而對長者最關鍵的是不要得到重症，只要用了疫苗，特別是用了足量的、全程(包括加強劑)的疫苗，就會安全、對感染重症會有很大的保護作用。