歐盟對俄羅斯海運原油禁運於5日生效，而七大工業國（G7）與歐盟設定俄油每桶60美元價格上限也於當日實施。對此，俄國總統普丁周五（9日）表示，西方對俄油設價格上限，將導致全球能源市場崩潰，俄羅斯在未來幾天將宣布減產措施，反擊G7對俄國的制裁。

綜合外媒報導，普丁說：「西方對俄油實施限價的舉動，不會對俄羅斯產生任何影響，不過這種錯誤做法，造成油市「零投資」的困境，最終使油價飆漲，全球能源市場陷入崩潰。」

普丁表示，俄羅斯和石油輸出國與盟國（OPEC+） 有產量協議，因此減產是一個可能選項。他直言，如果有必要的話，俄國將減產納入考量，並強調，不會把石油賣給實施價格上限的國家。

歐盟禁止所有俄國海運石油，歐盟、G7對俄油設下每桶60美元的價格上限，任何買家想要取得歐盟的船運和保險服務，必須以每桶不到 60 美元的價格採購俄油。

對俄油祭出限價令最大目的是「魚與熊掌兼得」，一方面，讓俄羅斯石油出口，維持全球供應穩定；另一方面，制裁俄油可削減其獲利，不讓石油收入挹注戰爭資金。

俄油限價實施5天以來，國際油價單周跌幅逾10%，創下近幾個月最差表現。周五（9日）紐約原油期貨跌0.61%，收在71.02美元，創今年新低，本周累計重挫11.2%；布蘭特原油期貨小跌0.06%，收在76.1美元，單周大跌11%。