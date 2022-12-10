中國大陸禁止我國食品進口範圍再擴及金門高粱與台灣啤酒，國民黨立委陳玉珍表示，按過去兩岸協議，兩岸政府應對相關問題展開協商，若民進黨政府做不到或不想做，其他台灣產品她沒辦法，但就金門高粱，她也願意去爭取與陸方協商。

陳玉珍說，下周他會先找找經濟部、財政部關務署等相關單位研議，看是否能在合乎台灣法規下，在產品標示或其他地方找出能讓金門高粱能重新輸入大陸方式；如果民進黨政府拿不出辦法，她就會想辦法主動找陸方協商。

陳玉珍分析，去年就發現金門高粱可能被大陸禁止，一部分原因是過往產品標示國籍爭議等問題，也與檯面下兩岸政治矛盾相關，導致過去大陸比較偏「讓利」的「創造性模糊」空間消失，現在一切「照章辦事」，才導致如今的發展。

陳玉珍說，金門高粱是金門經濟命脈，對金門經濟衝擊大，要罵大陸她也會跟著罵，但問題還是要面對。

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