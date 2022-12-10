第一印象很重要，人類常用第一眼去評斷一個人，不過外表其實也會騙人。《搜狐網》星座專欄近日分享3個看起來憨厚的生肖男，異性總覺得他們很專情，但內心其實是個花心大蘿蔔，總是傷透一票女性的心。

1、生肖蛇

屬蛇男外表看似不善言辭，給人一種神祕的感覺，容易激起異性的征服慾，牠們看起來老實斯文，但內心卻很花心，在感情中抱持騎驢找馬的心態，談戀愛時若遇更好的對象，他們就會選擇出軌，想方設法與別人約會，事後又表現得異常冷靜，勾起異性的慾望。

2、生肖豬

屬豬男外表憨厚老實，不過他們天生聰穎，又愛耍小聰明，而且善於交際應酬，所以深得異性喜愛，總是能用花言巧語把對象騙得團團轉，不過一旦得手，他們的態度就會180度大轉變，不像追求時這麼的在乎對方，兩人最終以分手收場，但生肖豬靠著甜言蜜語，很快又很擺脫單身。

3、生肖牛

屬牛男給人憨厚安分的印象，不過他們內心其實貪戀美色，甚至還會幫女性打分數，比較喜歡個性狂野的女性，看到喜歡的異性時，就會變得很殷勤、紳士，給人一種羞赧的感覺，在異性心中留下好印象，不過他們的殷勤是有目的性的，就是希望可以獲得對方的芳心。