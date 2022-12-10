伊能靜談到兒子的藝術成就滿是感動驕傲。（王思穎攝）

許久未回台的女星伊能靜，特地為兒子庾恩利（小哈利）的NFT展「Theirsverse」返台，她今天（10日）表示因為小哈利人在布拉格當交換學生，自己是「代子出征」到會場充當導覽。已經54的她保養得宜，但卻屢遭網友酸整形，她態度淡然地回應，「到這個年紀了不動用一點點小醫美是不行的，這很正常，女生都愛漂亮，這也是我工作的一部分。」還甜笑感謝老公秦昊在家把她照顧得很好，不需要操勞，所以歲月沒留下太多痕跡，直接粉碎日前婚變消息。

伊能靜和秦昊2015年結婚，婚後育有一女「米粒」，生活甜蜜。不過日前先有狗仔爆料秦昊密會一女一同用餐，後來伊能靜又發出眼眶含淚的特效影片，因此傳出婚變。伊能靜表示狗仔拍到的女生是2人的朋友，也是位演員，其實當天她也在場，「那個握手看起來就很哥們啊，我只能說我先生已經是頂流了，一舉一動都受到矚目，老婆等到這一天非常驕傲。」

至於使用流淚特效影片，她解釋純粹是流量置換，「我和某抖（抖音）有流量合作，那天就是想要展現久違的演技，沒想到大家想像力豐富。」屢被傳婚變，伊能靜已笑看人生，和老公也有共識，2人都很少公開分享日常生活，「開放生活會引起討論，很多東西也會留下痕跡，我們說好盡量讓生活平靜，畢竟他是個演員，要讓外界保有神秘感。」她和老公的相處默契就是彼此都能做自己，是生活上很好的戰友。

伊能靜對於兒子小哈利的藝術成就與有榮焉，她表示外界對兒子的理解不夠深，他是個內心穩定、很清楚自己要什麼的孩子，也不喜歡活在鎂光燈下，因此母子的目標一致，「他不會走演藝圈，會繼續往多媒體藝術家、導演夢想邁進。」她也藉機闢謠，外傳她要幫兒子安排參加節目都不是真的。

她也分享小哈利和秦昊的互動良好，兒子會拉著朋友一起看秦昊的演出作品，而秦昊也稱讚小哈利是「經歷過事情的小孩」，不著急、特別平靜。而上小學的女兒米粒更是崇拜哥哥，到哪裡都想著小哈利，伊能靜：「有次經過機場，米粒就大聲說，我的哥哥以後要在這裡辦展覽。」

她笑說米粒是非常愛撒嬌的巨蟹座女孩，有次女兒問了許多關於她過去的經歷，伊能靜問她：「問那麼多問題幹嘛呢？」鬼靈精的女兒竟回：「因為我想深刻的瞭解妳。」讓她瞬間融化，她滿臉幸福地說：「米粒讓我變成平和柔軟的人。」至於先前她上節目提到「丈夫不是你的醫生」，被外界解讀是在為上一段婚姻下註解，她也妙回，「都是上輩子的事情了，大家趕緊喝孟婆湯吧。」