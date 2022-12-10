副總統賴清德表態將參與民進黨主席補選，被視為是在替2024總統大選鋪路。針對前立委郭正亮預測，駐美代表蕭美琴很可能成為賴清德未來的副手，資深媒體人黃揚明認為，蕭美琴的女性特質和美國的認可，可幫賴清德加分，但這是客觀的分析，因為蕭美琴當副手，台派、獨派有沒有辦法接受，還有待觀察。

黃揚明今(10日)在中天政論節目《週末大爆卦》中表示，蕭美琴真的有可能當賴清德副手嗎？蕭美琴是美國認可的人選。對賴清德來說，這是必要條件，因為傳言上次賴清德沒被美國認可，所以上次總統初選落敗。賴清德若想拿到總統門票，若美國的認可還是很重要，蕭美琴就會成為他的一個助力。蕭美琴女性的特質和美國的認可，是可幫賴清德加分的，這是客觀的分析。

黃揚明接著指出，重點是蕭美琴有沒有意願。蕭美琴和賴清德的互動有可能組合成功嗎？前提是民進黨在定於一尊後，全黨就會去促成最強的人選，一旦民進黨確定提名賴清德為總統候選人，全黨去拱賴清德配蕭美琴，是非常有可能的。

至於賴清德配蕭美琴會不會是民進黨最強的組合？黃揚明認為，這牽扯到一個重要因素，不要忘記，蕭美琴跟新潮流比較接近，可是後來她又加入蔡英文的陣營，台派、獨派有沒有辦法接受她，還有待觀察。

黃揚明表示，現在講副手，好像民進黨的總統初選已經結束了，但賴清德未來會不會有很多外來的挑戰，他還有很多問題要克服。另外，他也認為，現在談副手還有點早，原因是，假設賴清德的問題在美國，他挑蕭美琴的機會就會大很多，可是若難題是在中國大陸，這就要看，到時怎樣的副手會對賴清德加分，這需要一段時間。