冠軍大熱門巴西在8強PK賽中，遭到克羅埃西亞淘汰出局，第3度參賽的內馬（Neymar）再度帶著遺憾結束世界盃之旅，難過的他當場落下男兒淚，不過隨後出現了暖心一幕，克羅埃西亞前鋒佩利希奇（Ivan Perišić）的兒子Leo，跑到了內馬身邊安慰他，2人也相互握手擁抱。

本場雙方鏖戰到延長賽，巴西靠著內馬的進球一度取得領先，但卻疏於後防而釀下大禍，遭到追平的巴西被逼至PK賽，但是排在第5點的內馬沒有機會出場，無能為力的他沒有辦法接受淘汰事實而抱頭痛哭。

克羅埃西亞的球員則是欣喜若狂，與親臨現場的家人們慶祝勝利，這時Leo卻選擇奔向在中場線的內馬，連佩利希奇的女兒也跟上前，一開始Leo遭到身旁工作人員阻止，不過內馬見狀之後主動伸手與Leo握手，甚至將他擁進懷裡，畫面相當溫馨。

Leo Perisić, Ivan’s son, running over to console Neymar Jr in tears. 🇧🇷🇭🇷 #Qatar2022



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內馬代表國家隊打進77球，追平了球王比利（Pele）並列隊史進球王，但他這顆美如畫的進球卻沒辦法幫助巴西晉級，先前內馬曾經表示，這可能會是自己最後一次參與世界盃，也是他當場痛哭流涕的原因之一。